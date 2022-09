Volkach 07.09.2022

Als die neue britische Premierministerin Liz Truss in Unterfranken Wein schöppelte

Großbritannien hat eine neue Premierministerin. In Gerolzhofen verfolgt ihr früherer Brieffreund die Karriere von Liz Truss, die ihn als Jugendliche in Volkach besuchte. Was er der Regierungschefin mitgeben möchte.