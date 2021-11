Mainfrankenpark vor 57 Minuten

"Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel": Augsburger Puppenkiste im Cineworld

Den Kinderbuch-Klassiker "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" von Cornelia Funke in der Inszenierung der Augsburger Puppenkiste zeigt das Cineworld am Samstag, 4. Dezember, um 14 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, um 12.30 Uhr auf der großen Leinwand. Mit dem bezaubernden Charme der Augsburger Puppenkiste, kindgerecht, traditionell und doch modern, erwartet die kleinen und großen Zuschauer ein berührendes Weihnachtsabenteuer, das von den kleinen Wünschen erzählt, die mit ganzem, großen Herzen erfüllt werden, heißt es in der Ankündigung. Zum Inhalt: Es weihnachtet – da passiert etwas ganz Wundersames. Während eines starken Gewitters fällt der letzte echte Weihnachtsmann Niklas Julebukk mit seinem Wohnwagen vom Himmel und plumpst unsanft auf die Erde, direkt in den Nebelweg. Und schon stecken die Kinder Ben und Charlotte inmitten ihres unglaublichsten Abenteuers.