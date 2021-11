Dettelbach vor 1 Stunde

Als der Tiger einmal der Bär sein wollte

So unterhaltsam kann Schule sein! 42 Kinder der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach erlebten am Donnerstag eine nicht alltägliche Unterrichtsstunde. Am bundesweiten Vorlesetag – einer Initiative von DIE ZEIT und der Stiftung Lesen – kam Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek zu Besuch und nahm sich Zeit, den Kindern der Klassen 1a und 1b eine Geschichte vorzulesen.