Allianz-Gottesdienst in der Stadtkirche

Am Sonntag, 9. Januar, feiern die evangelischen Gemeinden und christlichen Gemeinschaften um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen einen gemeinsamen Gottesdienst zu Beginn der Allianz-Gebetswoche. Er steht laut einer Pressemitteilung des evangelisch-lutherischen Dekanats Kitzingen unter dem Motto: Sonntag – Leben nach Gottes Rhythmus.