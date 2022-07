Kleinlangheim vor 1 Stunde

"Alles hat seine Zeit"

"Alles hat seine Zeit" – unter diesem Wort des Predigers Salomo stand die große Feier der Goldenen, Diamantenen, Eisernen, Gnadenen und Kronjuwelen-Konfirmation in Kleinlangheim. Auf das eigene Leben zurückzublicken mit seinen Höhen und Tiefen und den vor 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren geschlossenen Bund mit Gott neu zu feiern, stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes. "Alles hat seine Zeit und dich hat Gott in diese Zeit als ein Original hineingesetzt. Das hat seinen Grund und Sinn nicht verloren", so Pfarrer Vogt in der Ansprache. Alte Verbindungen und viele Erinnerungen lebten anschließend beim gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken für die vielen angereisten und ortsansässigen Jubilare wieder auf.