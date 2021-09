Kitzingen vor 18 Minuten

Alle Kinder haben Rechte

Für alle Kinder dieser Welt, vor allem für diejenigen, die nicht die Chance haben, "Kind-sein" zu können, möchte der Kindergarten Schreibersgasse Kitzingen mit diesem selbstgestalteten Plakat auf den "Weltkindertag" aufmerksam machen, der am Montag, 20. September, begangen wird, teilt der Kindergarten in einer Pressemeldung mit. Bereits im Vorfeld des Weltkindertages konnten die Kindergartenkinder der Schreibersgasse dank kulinarischer Köstlichkeiten und verschiedener Aktionen - beispielsweise wurden Bilderbücher in der jeweiligen Muttersprache vorgelesen - verschiedene Kulturen kennenlernen.