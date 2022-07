Zur feierlichen Zeugnisübergabe trafen sich die Absolventinnen und Absolventen sowie die Lehrkräfte der Kitzinger D.-Paul-Eber-Mittelschule in der Alten Synagoge. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

Schulleiterin Katrin Beinrott verglich die Schulfamilie mit einem Puzzle: "Jede und jeder von uns ist anders. Jeder von uns ist unverwechselbar, einzigartig und wertvoll. Trotz unserer Individualität brauchen wir eine Gemeinschaft. Ein Puzzlespiel gelingt nur, wenn passende Teile zusammenhalten."

Dass diese Gemeinschaft während der Coronazeit auf eine harte Probe gestellt wurde, zeigte sich an diesem Abend an verschiedenen Stellen. So erinnerten zum Beispiel drei Lehrerinnen in einer Sketcheinlage an typische Situationen während des Homeschoolings.

Auch Bürgermeisterin Astrid Glos, Elternbeiratsvorsitzende Liane Wenkheimer sowie die Klassenlehrerinnen Martina Dexler und Petra Krämer richteten emotionale Worte an die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen.

Obwohl die vergangenen Schuljahre ungewöhnlich und nicht einfach waren, haben alle den Mittleren Schulabschluss bestanden. Jahrgangsbeste waren dabei Muhammed Cifci, Enola Josic und Sebastian Wenkheimer.

Beim Qualifizierenden Schulabschluss bewährten sich über 50 Prozent der Prüflinge, wobei Kosta Stanojevic, Salma Sabri Hasan und Ivan Kortschocher die Prüfungsbesten waren.

Die musikalische Untermalung der Veranstaltung übernahm Volker Thoma. Aufgelockert wurde die Feier durch eine Showeinlage der Akrobatikgruppe der Schule unter der Leitung von Heidi Diener.