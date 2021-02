Zum Markt des Rinderzuchtverbandes Franken in der Dettelbacher Frankenhalle wurden 20 Stück Großvieh aufgetrieben. Trotz der coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen konnten die Interessenten sich ein gutes Bild der angebotenen Tiere machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Rinderzuchtverbands Franken.

Die zwei vorgestellten Bullen der Rasse Gelbvieh wurden beide in Wertklasse 2 gekört. Der erstgereihte Bulle, ein Ururmel-Sohn, wurde für 2100 Euro verkauft, der zweite Gelbviehbulle erhielt kein Gebot.

Das Angebot von 16 Jungkühen konnte die Nachfrage nicht decken. Die 16 verkauften Fleckvieh-Jungkühe wiesen ein gutes Tagesgemelk von 29,8 Kilo Milch bei 2,5 Liter Minutengemelk vor. Die Fleckvieh Jungkühe der Wertklasse 2 erlösten im Durchschnitt 1591 Euro (1200 bis 2100 Euro). Die beiden aufgetriebene Kalbinnen der Rassen Fleckvieh und Gelbvieh erlösten jeweils 1420 Euro.

Zum letzten Kälbermarkt, der in der Frankenhalle in Dettelbach stattfand, wurden 204 Kälber aufgetrieben und restlos verkauft.

Die männlichen Nutzkälber verteilten sich auf 135 Fleckvieh-, neun Gelbvieh- und 13 Holsteinkälber. Die durchschnittlich 94 Kilo schweren Fleckviehkälber zur Mast konnten mit einem Kilopreis von 4,51 Euro (4,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer) über alle Kälber das Preisniveau gegenüber dem Vormarkt stabil halten.

Den besten Erlös erzielten wieder die Kälber um 80 Kilo. Der rechnerische Orientierungspreis für das 80 Kilo-Kalb lag bei 5,34 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Auch die Gruppe der Gelbviehkälber erzielten bei einem Durchschnittsgewicht von 93 Kilo und einem Kilopreis von 4,42 Euro (4,89 Euro inklusive Mehrwertsteuer) zufriedenstellende Erlöse.

Die Holstein-Kreuzungskälber erlösten bei 82 Kilo einen Kilopreis von 2,34 Euro (2,59 Euro inklusive Mehrwertsteuer).

Es wurden 41 weibliche Zuchtkälber angeboten und restlos verkauft. Die 40 verkauften Fleckviehtiere wogen 92 Kilo und erlösten einen Kilopreis von 2,81 Euro brutto je Kilo (= 259 Euro brutto je Tier). Die sechs weiblichen Nutzkälber wogen 84 Kilo und erlösten 2,81 Euro brutto je Kilo.

Der nächste Kälbermarkt ist am 10. Februar in Ansbach. Der nächste Großviehmarkt in Dettelbach findet am 16. März statt.