Marktbreit vor 43 Minuten

Alkoholisierte Autofahrerin wird von Zeugen gestoppt

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 73- Jährige in Marktbreit von Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit schwankendem Gang zu ihrem Auto ging und einstieg. Nach kurzer Fahrtstrecke hielt sie an, so dass es beherzten Zeugen möglich war, den Zündschlüssel abzuziehen, um so eine Weiterfahrt zu verhindern. Von der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife war die Frau dann zur Polizeiinspektion Kitzingen gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Die 73-jährige Fahrzeugführerin muss sich nun laut Polizeibericht wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.