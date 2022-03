Schwarzach vor 32 Minuten

Alkoholisiert mit Fahrrad gegen Auto gefahren

Mit viel Alkohol im Blut war am Samstagabend ein 18-Jähriger in Schwarzach mit seinem Fahrrad unterwegs. Seine unsichere Fahrweise führte laut Polizei zu einem Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto am Fahrbahnrand. Da der junge Mann stürzte und sich dabei leicht verletzte, musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren auf Grund einer Gefährdung des Straßenverkehrs.