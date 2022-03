Kitzingen vor 1 Stunde

Alkohol und Drogen

Einen E-Scooter-Fahrer kontrollierte die Polizei am Sonntagabend in der Repperndorfer Straße in Kitzingen. Bei der Kontrolle des 46-Jährigen ergaben sich Hinweise, die auf kürzlichen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein Alkoholtest erbrachte nach Angaben der Polizei ein Ergebnis von 1,6 Promille. Deshalb wurde die Weitefahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.