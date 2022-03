Marktbreit vor 1 Stunde

Alijah Neupert belegt Platz zwei

"Was ist schön?" lautete das diesjährige Motto des Malwettbewerbs der Volks- und Raiffeisenbanken, an dem wieder zahlreiche Schulen in Deutschland und ganz Europa teilnahmen. Das Thema wurde von den Schüler*innen der Leo Weismantel-Realschule und der Bildungschancen-Realschule des Bildungswerks Marktbreit auf vielseitige Art und kreative Weise umgesetzt. Alijah Neupert aus der Klasse 5a kann dabei besonders stolz sein. Ihr Bild mit dem Titel "Abend in Paris" belegte bei den fünften und sechsten Klassen des Landkreises Kitzingen den zweiten Platz. Deshalb darf sie auch an der Landesausscheidung in München teilnehmen und auf eine weitere Auszeichnung hoffen. Natürlich freuten sich auch alle anderen erfolgreichen Schüler*innen über die Prämierung ihrer Werke.