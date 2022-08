Wiesentheid vor 56 Minuten

ALE Unterfranken übergibt neuen Förderbescheid an ILE Dorfschätze

Im Rahmen der Lenkungsgruppensitzung wurde der Förderbescheid für die laufenden fünf Jahre ILE-Umsetzungsbegleitung offiziell übergeben. Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken unterstützt die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Dorfschätze in diesem Zeitraum mit einem Zuschuss für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 256.700 Euro – mit der Maximalsumme, also dem Höchstfördersatz von 75 Prozent. Baurat Veselin Kolev überreicht einen symbolischen Scheck an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der ILE-Region. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des ALE entnommen.