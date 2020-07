Albertshofen vor 1 Stunde

Albertshofen: Später Haushalt mit erfreulichen Zahlen

"Normal wird ein Haushalt nie so spät aufgestellt, aber heuer ist es aus Personalgründen und den Kommunalwahlen etwas später geworden und sie in Albertshofen sind als letzte in der VG an der Reihe", erklärte Michael Schmitt, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kitzingen in der Albertshöfer Haushaltssitzung. War der späte Zeitpunkt nach fast einem halben Jahr nicht so erfreulich, entpuppte sich jedoch das Zahlenwerk des Haushalts in vielen Parametern höchst erfreulich. Eine ordentliche Zuführung zum Vermögenshaushalt samt freier Finanzspanne, eine Sondertilgung der Darlehen und danach noch rund eine Million Euro in den Sparstrumpf, so gut stand die Gemeinde seit Jahrzehnten nicht mehr da.