Albertshofen vor 22 Minuten

Albertshofen: Kleinlaster bleibt an Vordach in der Kirchstraße hängen

Von einer Unfallflucht berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Am Dienstag um 6.30 Uhr blieb ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleinlastwagens am Vordach des Hauses in der Kirchstraße 18 in Albertshofen hängen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Dach entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.