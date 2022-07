Warnung der Polizei: Aufgrund starker Rauchentwicklung in Albertshofen (Kreis Kitzingen), bittet die Polizei Anwohner Türen und Fenster geschlossen zu halten und eventuelle Belüftungsanlagen abzuschalten. "Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass im Falle des Einatmens des Rauchgases Atemwegsreizungen auftreten", so das Polizeipräsidium in Unterfranken.

Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet am frühen Sonntagabend die Lagerhalle eines Gartenbaubetriebs im Haidter Weg in Albertshofen in Brand. Auf der Halle befanden sich außerdem Photovoltaikanlagen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW sind vor Ort und bekämpfen zur Stunde (Stand 21.30 Uhr) den Brand. Zwar sei der Brand unter Kontrolle, jedoch sei das Feuer noch nicht komplett abgelöscht, so ein Sprecher der Polizei. Die Brandbekämpfung und -kontrolle kann sich demnach noch über Stunden ziehen.

Zur Brandursache konnte die Polizei bisher keine Angaben machen, Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, könnte jedoch im hohen sechsstelligen Bereich liegen, so die Polizei.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.