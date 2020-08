Albertshofen vor 53 Minuten

Albertshofen: Ersatz für marode Spielgeräte wird angeschafft

Die Albertshöfer haben ein schönes und weiträumiges Spielplatz- und Freizeit-Areal am Alten Sportplatz. Gerade in der wärmeren Jahreszeit nutzen vor allem Familien mit Kindern das Freizeitgelände im Grünen. Bei einem Ortstermin am Dienstag besichtigte die Ratsrunde die Spielgeräte und der Handlungsbedarf war offenkundig. Denn an der hölzernen Wanderbrücke waren morsche Teile unübersehbar und am Donnerstag schritten die Bauhof-Mitarbeiter zur Tat und sägten das marode Spielgerät ab.