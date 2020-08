Unbekannte brachen zwischen vergangenen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Friedrich-Hiller-Straße in Albertshofen ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und konnten mit Bargeld und Schmuck unerkannt flüchten. Der Sachschaden an dem Haus beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.