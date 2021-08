In einer Bauvoranfrage erkundigten sich die Eigentümer, ob im Haidter Weg in Albertshofen eine Grundstückteilung zur Schaffung von Bauplätzen vorgenommen werden kann. Das Bauland soll in Familienbesitz bleiben; die Möglichkeit einer Straßenverbreiterung wird in Aussicht gestellt.

Die Ratsrunde befürwortete das Vorhaben, da eine Bebauung nach Worten von Bürgermeister Horst Reuther die vorhandene Bebauung als Abrundung fortsetzen würde. Alle entstehenden Kosten müssten aber auf die Eigentümer umgelegt werden.

Zudem traf die Ratsrunde eine Entscheidung für das Areal um den Häckselplatz. Einem Hinweis des Landratsamtes zufolge dürfen keine tief wurzelnden Pflanzen gesetzt werden, da es sich um die ehemalige Hausmülldeponie Albertshofen handelt. Reuther sieht eine Hecke sowohl als Windschutz wie als Schutz vor Erosion. Zwar bezweifelte Barbara Hügelschäfer zunächst die Notwendigkeit einer Ausschreibung, wird sich aber nach einer Richtigstellung durch den Bürgermeister darum kümmern. Gepflanzt werden soll im Herbst in Absprache mit dem Landschaftspflegeverband.

Weitere Themen am Ratstisch waren:

* Die Brücke am alten Sportplatz wurde erneuert und kann wieder begangen werden.

* Am Wasserwanderrastplatz für nicht motorisierte Boote wurde der Sandstrand erneuert.

* Während der Sommerferien findet eine Grundreinigung der Schule statt.

* Ob und welche Luftreinigungsgeräte für die drei in Betracht kommende Schulräume angeschafft werden, wird noch aus einem kaum überschaubaren Angebot ermittelt.

* Die Garagen in der Neubaustraße 31 erhalten einen Stromanschluss mit entsprechender Mietanpassung.

* Die Gemeinde Albertshofen nimmt zunächst an einer Besprechung zur Gründung einer Fährengemeinschaft in Volkach teil. Ziel ist, über eine Gemeinschaft höhere Zuschüsse für die Wartung der unterhaltsintensiven Mainfähren zu erreichen.

* Die Corona-Teststrecke des Landkreises in Albertshofen bleibt bis zum 31.12.2021 in Betrieb.