Vorsitzender Josef Scheller fasste in der 47. Ehrungen die Jahre 2020 und 2021 zusammen und beklagte, dass die Pandemie zu erheblichen Einschränkungen im Wettkampfbereich führte und sich mehr als 1000 Jugendliche aus den Vereinen abmeldeten. In vielen Vereinen sei lange Zeit offen gewesen, wann sie überhaupt wieder zu Wettkämpfen antreten dürften.

Neben der sportlich Aktiven galt die Feierstunde auch den Vereinsvorständen, Funktionären, Trainern und anderen Helfenden, für deren Einsatz Scheller besonders dankte.

Landrätin Tamara Bischof unterstrich, wie wichtig die Rückkehr zur Normalität sei. Sportliche Vergleiche seien in den vergangenen Jahren nur begrenzt möglich gewesen, viele Veranstaltungen mussten ohne Zuschauer und damit ohne Anfeuerungen erfolgen.

Herausragende Leistungen

Der Landkreis sei stolz und habe größten Respekt vor den herausragenden Leistungen. Damit zielte die Landrätin auf Erfolge bei deutschen, bayerischen und unterfränkischen Meisterschaften ab, Faustballer des TV Segnitz seien sogar Weltmeister mit der U18-Nationalmannschaft geworden.

Es habe aber auch immer wieder Enttäuschungen gegeben. Zu vergessen sei zudem nicht der Einsatz der Vereine im Hintergrund. Daher gelte die Feierstunde auch den Menschen, die dafür sorgen, dass immer wieder Erfolgsgeschichten entstehen können.

Höchste Auszeichnung

Der Ehrenbrief des Landkreises als höchster Auszeichnung im Sport wurde an Albert Fick vom DJK Stadelschwarzach verliehen. Er ist Gründungsmitglied und war 16 Jahre lang aktiver Spieler und Schiedsrichter und arbeitete 33 Jahre im Vorstand, davon zehn Jahre als Vorsitzender. Noch heute ist er Beisitzer und Ehrenamtsbeauftragter. In dieser Funktion schuf er die Voraussetzungen, dass der DJK die unterschiedlichen Rauten des Bayerischen Fußballverbandes verleihen wurden, zuletzt 2019 die Goldene raute mit Ähre.

Der BLSV ehrte Fick mit dem Ehrenamtspreis von Unterfranken, der Landkreis mit der Verdienstnadel in Gold mit Brillanten, großem Kranz und Urkunde. Fick trägt den Ehrenring der Stadt Prichsenstadt, das Ehrenzeichen in Gold des Caritasverbandes Würzburg sowie des DJK-Kreisverbandes in Silber. Der Bayerische Soldatenbund verlieh ihm 2018 das große Verdienstkreuz am Bande. Der Geehrte wurde vom Landkreis bereits mit der Ehrenplakette in Gold sowie der Ehrenurkunde ausgezeichnet.

In seinem Schlusswort dankte der Erste Gauschützenmeister Siegfried Weinig nicht nur die Auszeichnungen, der Dank galt auch der Unterstützung der Vereine. Die Ehrung zeige welche Leistungen im Sport mit Ehrgeiz immer wieder möglich sind, selbst wenn das Training nicht in gewohnter Weise stattfinden konnte. Die Feierstunde wurde vom Häcker-Duo mit Christiane Eberth und Manfred Groll musikalisch gestaltet.