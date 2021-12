Kitzingen vor 13 Minuten

Aktuelle Polizeieinsätze: Gleich zwei Tötungsdelikte im Raum Kitzingen?

Die Kripo ermittelt in Prichsenstadt wegen eines möglichen Gewaltdeliktes. Auch in Kitzingen ist die Polizei derzeit wegen eines anderen Gewaltdelikts in einer Asylbewerber-Unterkunft im Einsatz.