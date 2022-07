Marktbreit vor 1 Stunde

Aktiv werden für eine nachhaltige und gesunde Ernährung

"Einfach mitmachen" ist der Grundsatz der gemeinnützigen Organisation Grill-Ninjas, die sich für eine nachhaltige und gesunde Ernährung einsetzt und daher bevorzugt vegetarische Kost verarbeitet. Der Firma Gok (Marktbreit), die eine der deutschen Traditionsmarken im Bereich der Regeltechnik für Gasgrille ist, macht es sich zum Anliegen, dass die Schüler/innen der Region sich gesund und nachhaltig ernähren. So stellte Andreas Braun von der Firma Gok den Kontakt zu Grill-Ninjas her. Es kam ein Grillmeister mit seinem Equipment zu den Tutoren, das sind Schüler/innen, die nun von der achten in die neunte Klasse wechseln und sich im neuen Schuljahr um die neuen Fünftklässler des Gymnasiums Marktbreit kümmern werden. Mit viel Engagement, Spaß und guter Laune und natürlich aktiver Beteiligung der zwanzig Tutoren bereiteten sie gemeinsam ein nachhaltiges, gesundes Mittagessen mit mehreren Gängen vor. Flammkuchen, "Veggieburger", Wokgemüse, Früchtecrumble und selbstgemachtes Eis stellten die Schüler/innen her und auch (vegetarische) Würste kamen auf den Grill. Der Geschmack der Speisen überzeugte alle Tutoren. Sie werden nächstes Jahr als Multiplikatoren für eine gesunde und nachhaltige Ernährung fungieren. Besonders bedankten sich die Schüler/innen bei der Firma Gok, vertreten durch Andreas Braun, die dieses Grill-Event und diese Bewusstseinsbildung für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene ermöglichte.