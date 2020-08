Kitzingen vor 54 Minuten

Aktionswochen 60+ des Kitzinger Landratsamts starten

Unter dem Motto "Aktiv und fit durch den Herbst" finden die Aktionswochen 60+ im Jahr 2020 in etwas anderer Form als gewohnt statt, um die Gesundheit der Senioren in Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu gefährden. Deshalb wird auf größere Veranstaltungen, wie die Eröffnungsveranstaltung und Abschlussveranstaltung im Landratsamt sowie den Seniorennachmittag 90+ im Dekanatszentrum in diesem Jahr verzichtet, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.