Münsterschwarzach 13.07.2021

Aktionstag: Nachhaltigkeit im Kloster Münsterschwarzach

Die Benediktinerabtei Münsterschwarzach veranstaltet am 23. Juli ab 13 Uhr auf dem Kirchvorplatz einen Aktionstag zur Nachhaltigkeit. Damit beteiligt sich das Kloster mit einer eigenen Veranstaltung an der Aktionswoche "Die Glorreichen 17" des Landkreises Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abtei. Mit eigenen Ständen präsentieren sich Fair-Handel, Gold- und Silberschmiede, Klosterbäckerei und Klostermetzgerei, die Klosterdruckerei "Benedict Press", das Egbert-Gymnasium sowie der Vier-Türme-Verlag. In der Klosterbuchhandlung "Buch und Kunst im Klosterhof" wird durch Thementische und Information zu Plastiksparen im Alltag der Umweltschutz in den Fokus gestellt.