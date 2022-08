Zur Kirchweih Dettelbach bieten die Stadt Dettelbach und das Regionalmanagement sowie der Behindertenbeauftragte des Landkreises Kitzingen und weitere Partner einen Aktionstag rund um das Thema Barrierefreiheit an.

Am Sonntag, 28. August, werden von 12 bis 16 Uhr entsprechende Führung angeboten. Es gibt zudem einen Test-Parcours mit Rollstuhl, Rollator und Simulationsbrille. Über Teilhabe und Wohnen im Alter wird an Infoständen auf dem Marktplatz informiert. Auf einer Karte können vorhandene Barrieren in der Altstadt eingezeichnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Infos unter www.dettelbach-entdecken.de.