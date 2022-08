Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und einen Beitrag zur Entstigmatisierung der Depression als Erkrankung leistet. Station ist auch in Kitzingen und zwar am Montag, 28. August, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr am Rathaus, heißt es in der Ankündigung.

Unter dem Motto “Und was brauchst du?” bewegen sich auch in diesem Sommer wieder hunderte Menschen mit und ohne Depressionserfahrung im Rahmen der Mut-Tour durch Deutschland, um ein Zeichen zu setzen für mehr Offenheit, Wissen und Mut im Umgang mit Depressionen. Insgesamt drei Monate werden die Teams wieder zu Fuß in Pferdebegleitung sowie auf Tandems unterwegs sein.

Um das zehnjährige Bestehen zu begehen, wird sich das Aktionsprogramm in diesem Jahr einen ganz speziellen thematischen Fokus auf die Gepäckträger schnallen und in die Wanderrucksäcke packen: 2022 möchte die Mut-Tour insbesondere die Auseinandersetzung mit der Perspektive Angehöriger von Menschen mit psychischen Erkrankungen fördern.

In den täglichen Interviews mit den Medien entlang der Strecke sowie den Gesprächen am Wegesrand berichten die Teilnehmenden von den Erfahrungen mit der eigenen Erkrankung und suchen den offenen Austausch über die Bedürfnisse von sowohl Betroffenen als auch Angehörigen.

Infos im Internet: www.mut-foerdern.de