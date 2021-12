Kitzingen vor 13 Minuten

Aktion der Pfadfinder: Christbäume werden abgeholt

Die Pfadfinder vom Stamm "Schwarze Adler" aus Kitzingen werden heuer wieder ausgediente Christbäume abholen. Am Samstag, 8. Januar, bieten die Pfadfinder die Möglichkeit, von 10 bis 15 Uhr den Christbaum zu Hause in Kitzingen und den Ortsteilen abzuholen. Die Bäume sollten frei von Schmuck und Lametta sein, heißt es im Presseschreiben der Pfadfinder. Anschließend werden die Bäume zerkleinert und umweltgerecht entsorgt. Die Spende wird der Jugendarbeit der Kitzinger Pfadfinder zugutekommen. Wer seinen Baum gegen eine kleine Spende abholen lassen möchte, kann sich mit dem Pfadfinder-Stamm in Verbindung setzen. Kontakt: Jan Deman, Tel.: (0157) 73261290, www.schwarze-adler.de/christbaumaktion