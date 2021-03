Um die Schüler im Landkreis Kitzingen in der Zeit des Distanzunterrichts zur Bewegung zu motivieren, startete die Fachberatung Sport des Staatlichen Schulamtes eine Aktion. Es wurden alle Grund- und Mittelschulen zu einer Wette aufgerufen: Schafft ihr es gemeinsam, einmal die Welt zu umrunden?

Bekannt ist, dass Kinder und Jugendliche durch die pandemiebedingten Schließungen der Sportstätten deutlich zu wenig Bewegung in der Schule und in ihrer Freizeit haben. Durch diese Aktion erhoffte sich das Schulamt, etwas mehr Bewegung in den Alltag der Kinder zu bringen. Gezählt wurde Joggen, Spazierengehen, Radfahren – aber auch Fitness-Workouts oder Ballspielen im Garten. Auch Schlittenfahren wurde von einigen Schülern mit auf ihre Liste aufgenommen.

Jetzt, nachdem die Schule wieder den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht aufnehmen konnte, wurden die Gesamtkilometer der Schulen gesammelt. Heraus kam die schier unglaubliche Summe von 97 264 Kilometern. Das bedeutet, die Schüler und Schülerinnen des Landkreises haben die Welt mehr als zweimal umrundet.

Natürlich möchte das Schulamt auch die drei fleißigsten Schulen erwähnen: Das Gesamtergebnis der jeweiligen Schule geteilt durch die Schülerzahl ergab je Schule einen Durchschnittswert, nach dem sich der Erfolg bewerten lässt.

Gewinner war die Grundschule Iphofen, deren Schüler einen Durchschnittswert von 138 Kilometern beisteuerten. Auf den Rängen folgte die GS Sommerach (89 Kilometer je Schüler) und die GS Willanzheim (72 Kilometer je Schüler).

Von: Matthias Tschirner, Fachberater Sport im Landkreis Kitzingen