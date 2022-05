Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der flüchtenden Mütter und Kinder bewegt natürlich auch die Schülerinnen und Schüler des Armin-Knab-Gymnasiums. Sie wollen helfen und sich solidarisch zeigen und tun dies auf ihre jeweils ganz eigene Art. Schon vor den Osterferien veranstaltete so die Schulgartengruppe unter der Leitung von Lehrer Martin Schwab einen Pizzaverkauf an der Schule. Der eigene Pizzaofen auf dem Schulhof, der sonst vor allem zum Schulfest einen wichtigen Beitrag leistet, bot die passende Gelegenheit. Aber die Pizza backt sich eben nicht von alleine: Der Ofen muss wenigstens 12 Stunden lang mit Scheitholz vorgeheizt werden. So übernachteten einige Schüler extra hierfür mit dem Lehrer in der Schule. Am Morgen wurden dann der Teig angefertigt, die Pizzen belegt und Blech für Blech an die gleichermaßen hungrigen und spendenfreudigen Mitschüler verkauft. Der Verein der Freunde des Armin-Knab-Gymnasiums sowie der Elternbeirat unterstützte die Aktion in Form von Kostenübernahme für die Zutaten.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte die Klasse 9B mit ihrer Klassenleiterin Frau Fischer. Sie backten Kuchen und verkauften diese am Vormittag auf dem Kitzinger Marktplatz. In Windeseile konnte auch hier voller Erfolg vermeldet werden und alle Stücke waren weg.

Insgesamt kamen so fast 2000 Euro zusammen. Um den Betrag rund zu machen fand sich leicht ein Spender.

Als nach den Osterferien die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder in der Willkommensgruppe am AKG und in den Schulklassen ankamen, war auch die passende Hilfsorganisation schnell gefunden: Der Verein "Kitzingen hilft", der sich aktuell um viele Familien im Landkreis kümmert, sollte das Spendengeld erhalten. Vor kurzem kamen alle Beteiligten für ein Foto und die offizielle Spendenübergabe auf dem Pausenhof zusammen. Auch einige Kinder aus der Willkommensgruppe wollten mit dabei sein und "Danke" sagen. Barbara Lehnert und Stefanie Hüser, die "Kitzingen hilft" vertraten, versicherten: "Das Geld soll direkt und vor allem den Kindern der Flüchtlingsfamilien zu Gute kommen. So helfen Kinder Kindern." Monika Rahner, Schulleiterin des Armin-Knab-Gymnasiums, war sichtlich stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler und ermunterte sie zu weiterem Engagement.

Von: Christian Hanft (Mitarbeiter in der Schulleitung, Armin-Knab-Gymnasium)