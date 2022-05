Kitzingen vor 58 Minuten

AKG-Mädchen feiern Erfolg im Regionalentscheid Fußball

Am 12. Mai spielten die Fußballmädchen des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen in der Altersklasse II (2006-2008) gegen die Wilhelm-Sattler-Realschule aus Schweinfurt im Regionalentscheid. In einer sehr dominant geführten Partie ging das Kitzinger Team von Trainer Axel Bernhard schon mit einer 4:0-Führung in die Halbzeitpause. Obwohl anschließend einige Stammkräfte geschont wurden, zogen die Mädchen am Ende souverän mit einem 7:2-Sieg in das Bezirksfinale ein.