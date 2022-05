Kitzingen aktualisiert vor 48 Minuten

AKG-Mädchen fahren zum Nordbayerischen Finale

Die Fußballmädchen des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen in der Altersklasse II (2006-2008) spielten gegen die Realschule Marktheidenfeld in Iphofen die Unterfränkische Meisterschaft aus. Hochkonzentriert gingen die Mädels in das Spiel und sorgten schon nach 20 Minuten für einen beruhigenden 4:0-Vorsprung. Danach hatte sich der Gegner etwas besser eingestellt und am Ende hieß es in der jederzeit sehr fair geführten Partie 7:4 für das AKG Kitzingen. Damit gelang die Qualifikation für das Nordbayerische Finale, das aber erst nach den Pfingstferien ausgespielt wird.