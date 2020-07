Kitzingen vor 30 Minuten

AKG in Schulnetzwerk für MINT-Spitzenförderung aufgenommen

Das Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen wurde aufgrund seines hervorragenden MINT-Schulprofils in das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC aufgenommen. Damit stehen Schülern, Lehrkräften sowie der Schulleitung ein vielfältiges Angebot an Förderprogrammen und Veranstaltungsformaten offen, wie es im Presseschreiben heißt. MINT steht für alle Unterrichtsfächer bzw. Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.