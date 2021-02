Die AfD hat Bernd Schuhmann (56) aus Schwebheim (Lkr. Schweinfurt) zu ihrem Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis Schweinfurt gewählt. Zum Wahlkreis 250 gehören Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie der Landkreis Kitzingen.

Wie die Partei erst jetzt in einer Pressemitteilung berichtet, erhielt der Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Schweinfurt während einer Aufstellungsversammlung am 23. Januar in Schwarzach am Main zwei Drittel der Stimmen der anwesenden 30 stimmberechtigten Mitglieder. Ersatzkandidat ist Alfred Schmitt, stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Schweinfurt-Land.

Schuhmann ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet eigenen Angaben nach als Gärtner-Meister (Zierpflanzenbau) und staatlich geprüfter Techniker im Produktionspflanzenbau als Produktmanager im Bereich Saatgut, Gemüse und Zierpflanzenbau. Er ordnet sich selbst dem gemäßigten Flügel der AfD zu und bezeichnet sich als "konservativer Mensch", der sich seiner Heimat und seinen fränkischen Wurzeln verpflichtet fühlt. "Ich stehe fest auf dem Fundament des Grundgesetzes. Jegliche Art von Radikalität ist mir fern", erklärt er auf Nachfrage dieser Redaktion.

Er möchte wertkonservativen, liberal ausgerichteten Menschen innerhalb der AfD eine politische Heimat bieten, "damit Heimat nicht nur eine Floskel ist, sondern gelebt wird". Seine rechtsgerichtete Partei setzt sich laut Schuhmann dafür ein, dass "der heutige Zeitgeist eine Partei hat, durch die er kritisch hinterfragt wird".