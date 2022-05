"Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr so gut mitmacht", sagte Hermann Reinfelder, der nach 30 Jahren den Vorsitz der Dettelbacher Natur-und Wanderfreunde nach den Neuwahlen in der Jahresversammlung abgab. Reinfelder zeigte sich erleichtert, dass alle Posten besetzt werden konnten. Neuer Vorsitzender ist Franz-Josef Pechtl, der seinen Vorgänger würdigte und ihm dankte dafür, dass er wie kein anderer den erst 44 Jahre jungen Verein geprägt und geführt hat.

Pechtls Stellvertreter wurde Günther Wolf und Schriftführerin ist Gerda Bardwell. Die Kassengeschäfte verantworten Kassier Silvio Niedermeyer und der Vorsitzende als sein Stellvertreter. Die Kassenprüfung obliegt Gertraud Öchsner und Günther Wolf.

Der Kassier sprach davon, "dass wir kein armer Verein sind" und gab einen Einblick in die finanzielle Lage des Vereins. In den beiden vergangenen konnte der Verein kaum etwas unternehmen und an Veranstaltungen war nicht zu denken, deswegen blieb es bei einer Vorstandssitzung. "Jetzt wollen wir wieder die Geselligkeit in der Gemeinschaft erleben können", sagte Pechtl und sprach damit vielen aus dem Herzen.

Keine IVV-Wandertage mehr in Dettelbach

Hermann Reinfelder stieß ins selbe Horn und votierte dafür, auswärtige Wandertage zu besuchen, sobald es wieder welche gibt. Die Dettelbacher wollen aber auch wieder kleine Ausflüge auf Schusters Rappen unternehmen. "Ich glaube, dass die großen IVV-Wandertage langsam einschlafen", befürchtete Reinfelder und er war sich mit den Anwesenden einig, dass der Verein in Dettelbach keine IVV-Wandertage mehr ausrichtet, da die Mitglieder immer älter würden und es immer schwieriger werde, genügend Helfer zu finden.

Reinfelder erinnerte an die einstigen Glanzzeiten des Vereins, der vor Jahrzehnten mehrere Tausend Wanderer zu IVV-Wandertagen in Dettelbach begrüßen konnte. Diese Zeiten sind vorbei und jetzt soll alles mehrere Nummern kleiner laufen. Reinfelder betonte, "dass wir nicht mehr auswärts auf Veranstaltungen gehen müssen".