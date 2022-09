Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen (AELF) bietet laut einer Pressemitteilung unter dem Stichwort "Rat zur Saat" drei Abendveranstaltungen für Landwirte an.

Informationen zu Pflanzenschutz und Düngeverordnung, den Ergebnissen des Versuchsfeldes, Empfehlungen für das kommende Anbaujahr sowie einen Ausblick auf die neue Agrarreform gibt es am Donnerstag, 15. September, um 19 Uhr im Haus der Jugend in Gaukönigshofen und um 19.30 Uhr im Sportheim in Willanzheim sowie am Montag, 19. September, um 19.30 Uhr im Haus der Gemeinschaft in Schwarzenau.