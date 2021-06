Das Netzwerk „Junge Eltern/Familie“ hat ein Kursangebot für Familien mit Kindern im Landkreis Kitzingen entwickelt. Es soll helfen, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten in den Alltag mit Kindern einzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen.

Die Kurse:

• „Sternstunden in der Natur“ für Eltern mit Kindern, die bereits laufen können am Freitag, 25. Juni, in Wiesentheid, Kurs I: 15 bis 16.30 Uhr; Kurs II: 16.30 bis 18 Uhr, Treffpunkt TSV/DJK-Parkplatz, Jahnstraße 35; am Samstag, 17. Juli, in Volkach, Kurs I: 15 bis 16.30 Uhr; Kurs II: 16.30 bis 18 Uhr, Treffpunkt Trimm-Dich-Pfad; am Freitag, 23. Juli, in Iphofen, Kurs I: 14.15 bis 15.45 Uhr; Kurs II: 16 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt Waldhaus am Holzplatz.

• "Zappel-Krabbel-Hits" am Samstag, 26. Juni, von 9 bis 10.30 Uhr für Babys von sieben bis zwölf Monaten, von 10.45 bis 12.15 Uhr für Babys von zwei bis sechs Monaten, Praxis Kleines Nesthäkchen, Herrnstraße 20, Mainbernheim.

• "Babys erster Brei" für Eltern mit Babys ab vier Monaten am Mittwoch, 14. und 21. Juli, jeweils 9.30 bis 11 Uhr, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen, Mainbernheimer Str. 103, Kitzingen.

Informationen und Anmeldung unter www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung