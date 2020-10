Kitzingen 30.09.2020

AELF erlaubt Futtergewinnung auf Ökologischen Vorrangflächen

Das ALEF Kitzingen weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass aufgrund der Trockenheit im Jahr 2020 auf ökologischen Vorrangflächen mit Zwischenfrüchten und Untersaaten von Gras und Leguminosen der Aufwuchs als Futter genutzt werden darf. Es ist damit neben der Beweidung auch eine Schnittnutzung erlaubt. Der Auswuchs darf jedoch nicht in einer Biogasanlage verwertet werden. Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe kann der Aufwuchs auch an andere Landwirte zur Verfütterung abgegeben werden. Eine Meldung hierzu ist am AELF nicht notwendig, es besteht eine allgemeine Zulassung für das Jahr 2020. Alle anderen Auflagen im Zusammenhang mit ökologischen Vorrangflächen bleiben weiterhin bestehen, heißt es abschließend in der Mitteilung.