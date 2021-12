Gaibach vor 47 Minuten

Adventskalender aus Fairem Handel

Adventist die Zeit des Wartens und der Erwartungen. Das Warten können fällt uns oft schwer. Wir brauchen viel Geduld und Ausdauer. Oft meinen wir, dass alles schnell gehen muss. Warten geht langsam! 105 Adventskalender, gefüllt mit Bio-Schokolade aus fairem Handel, wurden in diesem Jahr am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach bestellt. Sie helfen dabei, sich in Geduld zu üben und "erleichtern" das Warten - so kommen wir Weihnachten täglich ein Türchen näher und können uns dann über ein "Faires Weihnachten" freuen. Durch Spenden und Rabatt-Nachlass wurde ein kleiner Überschuss von 58,41 Euro erzielt, der nun der Aktion der SMV zur Aids-Hilfe zugutekommen wird.