Die Fränkische PersonenSchifffahrt (FPS), langjähriger Kooperationspartner der Touristinformation Volkacher Mainschleife, veranstaltet an den vier Adventswochenenden stimmungsvolle, adventliche Rundfahrten ab/an Volkach mit der MS Undine. Immer samstags und sonntags heißt es um 13 Uhr „Leinen los und Schiff ahoi!“, schreibt die Stadt Volkach in einer Pressemitteilung.

Es geht bis vor die Schleuse Wipfeld, und nach etwa zwei Stunden legt die Undine wieder in Volkach an. Die Gäste genießen bei leisen Melodien eine ganz besondere Adventsstimmung. Die Bordgastronomie, auch für eine Mittagsmahlzeit, ist ab 12 Uhr geöffnet.

Für die kleinen Gäste bietet der Veranstalter „betreutes Sternebasteln“ an. Allerdings nicht am 4. und 5. Dezember, denn da kommt der Nikolaus an Bord. Falls Eltern ihrem Kind oder ihren Kindern auf der Nikolausfahrt eine Freude machen möchten, kann man der FPS im Reservierungsformular unter „Hinweise“ den Namen des Kindes oder der Kinder und ein bis zwei positive Sätze über sie schreiben. Der Nikolaus notiert es sich in seinem Goldenen Buch und wird die Kinder während der Rundfahrt überraschen.

Es gilt die bayerische 3G-Plus-Regel mit Personalausweis.

Platzreservierung ist erforderlich und funktioniert nur über das Online-Reservierungsformular: www.mainschifffahrt.info > Kalender > Datum.