Markt Einersheim vor 53 Minuten

Adlige Spurensuche: Führung am Terroir-f in Markt Einersheim

Ob Kaiser Wilhelm, Königin Viktoria oder Herzogin Elsa – der neue Terroir-f-Punkt in Markt Einersheim erzählt von Wein und Adel, heißt es in einer Pressemitteilung der Gästeführerin Linda Schatz. Deshalb wurden adelige Obstsorten ausgewählt, um den Platz passend zu gestalten. Was heute in der Gastronomie ein "Minijob" ist, gehörte im Mittelalter am kaiserlichen Hof zu einem der wichtigsten Ämter. Als gelehriger Mann erhielt Carol von Kaiser Karl V. Reichslehen und das Erbschenkenamt der Limpurger zuerkannt. Auf adelige Spurensuche in der Streuobstwiese begibt sich Gästeführerin Linda Schatz mit einer Führung am Sonntag, 29. August, um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist am Marktplatz, die Kosten betragen fünf Euro. Anmeldung und Informationen gibt es bei Linda Schatz unter Tel.: (09326) 1539 oder E-Mail: Linda-Schatz@web.de