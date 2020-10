Kitzingen vor 22 Minuten

ADFC-Fahrradtour für Senioren durch den Steigerwald

Im Rahmen der Aktionswochen 60+ lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Kitzingen am Dienstag, 13. Oktober, zu einer kostenlosen Fahrradtour für Bürger 60+ im Landkreis Kitzingen ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bleichwasen auf Höhe der Kreuzkapelle, heißt es in der Ankündigung.