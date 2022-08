Rödelsee vor 21 Minuten

Ackerland bei Rödelsee stand in Flammen

Gebrannt hat es am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in Rödelsee. In den Weinbergen standen circa 4500 Quadratmeter Ackerland in Flammen, teilt die Polizei mit. Die Weinreben selbst blieben augenscheinlich unbeschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren aus Rödelsee und Iphofen gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt, Personen kamen beim Brand nicht zu Schaden.