Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Achtklässler des EGM auf Klassenfahrt nach Sylt

Tief durchgeatmet hat die Klasse 8a des Egbert-Gymnasiums mit ihren Begleitlehrern während der heiß ersehnten Klassenfahrt auf Sylt. Im Rahmen des Fahrtenkonzeptes des EGM haben die Jugendlichen in Anbindung an den Biologie- und Religionsunterricht das einzigartige Ökosystem des Wattenmeeres kennengelernt sowie im Einklang mit dem Naturerlebnis Meer dem Schöpfungsgedanken nachgespürt. Als Klasse gemeinsam all dies zu erleben, verbindet und lässt die Gemeinschaft mit Spaß und Offenheit füreinander wachsen. Begeistert zeigte sich Lehrerin Karin Illner bei der Rückkehr: „Es ist uns gelungen, gemeinsam aufzuatmen – unter erstaunlich sonnigem Himmel. Ein Geschenk war das!“