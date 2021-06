Großlangheim vor 49 Minuten

Achtjähriger Radler leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein achtjähriger radfahrender Junge am Montagabend in Großlangheim innerorts auf der Kreisstraße 12. Er fuhr auf dem Weg Unterer Dorfgraben entlang in Richtung Kitzingen, an der Kreuzung zur Kreisstraße und übersah eine von rechts heranfahrende, vorfahrtsberechtigte 60-jährige Autofahrerin. Der Wagen touchierte mit seiner linken Front die rechte Seite des Fahrrads. Dadurch stürzte der Junge über die Motorhaube des Hyundai und fiel auf die Fahrbahn. Er wurde laut Polizeibericht leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von circa 4700 Euro.