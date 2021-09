In einem feierlichen Pontifikalgottesdienst am Kirchweihfest der Abteikirche haben acht Patres und Brüder ihre Profess- und Priesterjubiläen begangen. Zu dem festlichen Anlass waren auch viele Verwandte und Freunde der Jubilare angereist. Abt Michael Reepen begrüßte sie und dankte seinen Mitbrüdern für ihre Treue und ihren Einsatz für die Gemeinschaft von Münsterschwarzach.

Vor dem Abt und der versammelten Klostergemeinschaft erneuerten die Jubilare ihre Gelübde, die sie vor 70, 65, 60 und 50 Jahren an gleicher Stelle in der Profess gesprochen hatten. Höhepunkt des Festgottesdienstes war die Überreichung des sogenannten Altersstabes an die goldenen Jubilare (50 Jahre Profess), das sind Bruder Godehard Hell und Bruder Gregor Schmidt. Der mit einem Kreuz versehene Stab soll sie an das Kreuz Christi erinnern und nun Stütze im Alter sein.

Die Festpredigt hielt einer der Jubilare, Pater Frank Möhler, der auf 25 Priesterjahre zurückblicken kann. Er brachte das Kirchweihjubiläum mit den Ordensjubiläen in Verbindung. Der Kirchenbau sei das Haus Gottes. Aber es werde lebendig gefüllt mit den Klosterangehörigen und den Menschen, die es aufsuchen. In der Abteikirche werde demnach alles vollzogen, das Lob Gottes, die Gottesdienste, Taufen, Profess und Priesterweihe. Somit geschehe alles im Haus Gottes, dem äußeren Kirchenbau, alles was darin geschieht, zur größeren Ehre Gottes.

Pater Polykarp wurde 1931 in Amorbach geboren. 1950 folgte der Eintritt in die Abtei Münsterschwarzach, 1954 die Feierliche Profess. Am 1. Juli 1956 wurde er durch Erzbischof Joseph Schneider von Bamberg zum Priester geweiht. Es folgte das Studium der Philosophie in St. Ottilien und der Theologie in Würzburg. Danach absolvierte P. Polykarp ein Studium der Malerei an der Städelschen Kunsthochschule in Frankfurt am Main. Ab 1963 war er als Missionar in der Abtei Ndanda/Tansania als Seelsorger und Künstler tätig. Unzählige Wandbilder und Kunstwerke hat er in Kirchen und Einrichtungen in Tansania, Kenia und Togo geschaffen. In der Diözese Würzburg hat er in den Kirchen Dittelbrunn und Glattbach künstlerisch gewirkt. 2019 kehrte Pater Polykarp nach Münsterschwarzach zurück und verbringt hier seinen Lebensabend.

Geboren ist Bruder Timotheus 1937 in Würzburg, aufgewachsen in Oberscheinfeld (Kreis Neustadt/Aisch). 1954 trat er ins Kloster ein. Es folgten 1956 Zeitliche Profess und 1962 die Ewige Profess. Br. Timotheus erlernte im Kloster die Berufe des Elektro-Maschinenbauers und des Industriekaufmanns. Er war jahrzehntelang in verantwortungsvollen Tätigkeiten in der Klosterverwaltung Münsterschwarzach tätig. Unterbrochen wurde die Verwaltungsarbeit durch einen Missionseinsatz in der Abtei Peramiho. Von 2011 bis 2016 war er im Priorat Damme (Oldenburg) tätig.

Pater Daniel wurde 1932 in Lauban/Schlesien geboren und absolvierte 1954 sein Abitur in Frankfurt am Main. 1955 folgte der Eintritt in die Abtei Münsterschwarzach. Es folgte das Studium der Philosophie in St. Ottilien und der Theologie in Würzburg, die Priesterweihe war am 29. Juni 1961 durch Bischof Josef Stangl von Würzburg. Er hatte zunächst die Leitung des Spätberufenenseminars St. Egbert in Bamberg und wurde 1964 Internatsleiter im Seminar St. Maurus und Lehrer am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach. Ab 1974 war er in Verwaltung, Gästebereich und Seelsorge tätig, ab 1982 Kurse, Exerzitien und Seelsorge im Priorat Damme. Ab 2002 war er verantwortlich für die Gartenanlagen, Archiv und Seelsorge in Münsterschwarzach.

Pater Edgar wurde 1940 in Bamberg geboren, aufgewachsen ist er in Ebrach. Er besuchte die Gymnasien und Seminare der Abtei Münsterschwarzach. Es folgten 1960 der Klostereintritt und 1964 die Feierliche Profess, 1966 die Priesterweihe. Er absolvierte ein Theologiestudium in Sant´Anselmo in Rom und promovierte zum Doktor der Theologie. 1971 bis 1982 war P. Edgar Magister für die Novizen und zeitlichen Professen verantwortlich. Am 6. Januar 1983 war seine Missionsaussendung nach Digos auf den Philippinen, wo er in der Seelsorge und als Novizenmeister tätig war. Ab 1989 bekam er die Aufgabe als Klerikerpräfekt in Davao und Professor für Theologie am Priesterseminar. Von 2002 bis 2014 war er Prior der Klostergemeinschaft von Digos. 2019 erfolgte seine Rückkehr nach Münsterschwarzach.

Geboren ist Pater Bartholomäus 1941 in Hamm. 1960 trat er ins Kloster ein, seine Feierliche Profess war 1964, 1966 seine Priesterweihe. Er absolvierte ein Philosophiestudium in St. Ottilien und das Theologiestudium in Würzburg. Am 28. Mai 1967 war Missionsaussendung in die Abtei Waegwan in Südkorea. Dort wirkte er segensreich in verschiedenen Pfarreien. Er war Prokurator in der Abtei Waegwan und hielt auch zahlreiche Kurse in koreanischen Bildungs- und Exerzitienhäusern. Derzeit ist er Pfarrer von Gasil.

Geboren wurde Pater Godehard 1950 in Großlangheim. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Ausbildung zum Landmaschinen-Mechaniker in Münsterschwarzach. 1970 trat er ins Kloster ein. 1974 legte er die Feierliche Profess ab. Von 1970 bis 1978 war er in der Kfz-Werkstätte in der Abtei tätig. 1976 absolvierte er die Meisterprüfung als Kfz-Mechaniker. Am 27. März 1978 gab es für Bruder Godehard eine neue Lebensaufgabe. Er wurde als Missionar in die Abtei Ndanda in Tansania gesandt. Seit dieser Zeit leitet er die große Autogarage und Kfz-Werkstätte in Ndanda und sorgt mit viel Einsatz und Zuverlässigkeit für den Fuhrpark der Mission. Nebenbei produziert Bruder Godehard ausgezeichnete Liköre in verschiedenen Variationen.

Bruder Gregor wurde 1947 in Gleidorf (Hochsauerlandkreis) geboren. Vom Beruf ist er gelernter Gärtner (Zierpflanzenbau). 1965 bis 1970 war er Gärtnergeselle in Meckenheim bei Bonn. 1970 folgte sein Klostereintritt in die Abtei Münsterschwarzach, 1975 die Ewige Profess. Dann legte er die Meisterprüfung in Veitshöchheim ab. In der Abtei wurde Bruder Gregor vielseitig eingesetzt, in der Klostergärtnerei und in der Pflege und Betreuung des Kloster-Parks. Von 1998 bis 2007 Pförtner und Parkpfleger im Haus Benedikt in Würzburg. Seit 2007 ist er wieder in der Abtei, erst in der Gästeküche, jetzt in der Missionsprokura tätig. Er widmet sich den von den Wohltätern übersandten Briefmarken. Er sortiert und bewertet diese. Der Erlös der Briefmarken kommt der Missionsarbeit zugute.

Pater Frank wurde 1967 in Bad Mergentheim geboren. Heimatort ist Schöntal (Hohenlohe Kreis). Nach dem Besuch des Gymnasiums in Künzelsau studierte er in Tübingen und Wien Theologie. Am 6. Juli 1996 wurde er von Bischof Walther Kaspar (jetzt Kardinal in Rom) für die Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Priester geweiht. Seelsorgestellen waren in Ulm und Ludwigsburg. Von 2000 bis 2007 war er Pfarrer in Heilbronn. Am 10. Dezember 2007 trat Möhler in die Abtei Münsterschwarzach ein. 2015 war die Feierliche Profess. Pater Frank war im Gästehaus und als Religionslehrer am Egbert-Gymnasium tätig. Seit 2015 ist er der Novizenmeister des Klosters.

Von: Bruder Manuel Witt, Abtei Münsterschwarzach