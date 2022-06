Der Abtswinder Gemeinderat hat die grundsätzliche Entscheidung, wie es künftig zum Thema Abwasser und Kläranlage weiter gehen soll, getroffen. Nach einer längeren Debatte legte das Gremium in seiner Sitzung fest, dass man einen Anschluss nach Wiesentheid anstreben werde. Das wurde bei zwei Gegenstimmen beschlossen.

Bürgermeister Jürgen Schulz stellte in der Sitzung von Beginn an heraus, dass er die Variante mit dem Anschluss nach Wiesentheid für die sinnvollste halte. Sie sei am kostengünstigsten. Zudem würden auch die zuständigen Behörden diesen Weg bevorzugen.

Der Beschluss Abtswinds ist unabhängig davon, ob die Nachbargemeinde Castell ebenfalls in Wiesentheid anschließt. Deren Entscheidung soll in Kürze ebenso getroffen werden. "Es wäre schon sehr interessant für Abtswind, wenn Castell mitmacht", sagte Ingenieur Max Wunderle vom Planungsbüro Röschert aus Würzburg deutlich. Dort sind jedoch noch nicht alle Punkte geklärt. Castells Bürgermeister Christian Hähnlein weilte als Gast in der Abtswinder Sitzung und äußerte sich später zum Stand dort.

Gewerbegebiet wurde Situation verändern

Die Krux für Abtswind liegt darin, dass die Kommune ein Gewerbegebiet mit rund 17 Hektar neu ausweisen möchte. Das darf sie aktuell aber nicht. Die Gemeinde hat zwar eine Genehmigung zum Betrieb ihrer Kläranlage, die bis 2029 gilt. Komme jedoch das Gewerbegebiet dazu, sei die bestehende Anlage nach Ansicht des Wasserwirtschaftsamtes nicht ausreichend.

Noch brisanter ist die Lage in Castell, wo die dortige Kommune ebenso vor der Frage steht, wie es im Punkt Kläranlage weiter geht. Die Genehmigung der dortigen Anlage wurde bereits mehrfach verlängert. Außerdem muss sich Castell eine Lösung für den Ortsteil Wüstenfelden überlegen, weil die dort bestehende nicht weiter betrieben werden darf.

Deswegen ließen beide Gemeinden in den letzten zwei Jahren von einem Ingenieurbüro prüfen, welche Möglichkeiten für sie bestehen und was am sinnvollsten wäre. Etliche Varianten wurden aufgeworfen und untersucht. Für Abtswind blieben letztlich drei übrig. Als Kosten für die Investition wurden zwischen 5,3 und sieben Millionen Euro geschätzt.

Hohe Phosphat-Belastung gemessen

Die bestehende Abtswinder Anlage ist eine Teichkläranlage, die 1989 gebaut und 2010 ertüchtigt wurde. Sie ist auf 1500 Einwohner-Gleichwerte ausgelegt. Sie weist mehrere Probleme auf. So ist der Abfluss aus der Kläranlage relativ schwach, weil der so genannte Vorfluter häufig wenig Wasser führt. Zudem sei der Stromverbrauch laut Wunderle sehr hoch und unwirtschaftlich. Hinzu komme, dass in Abtswind eine starke Belastung des Abwassers mit Phosphat gemessen wurde. Teilweise werden bis zu 5000 Einwohner-Gleichwerte erreicht, hieß es.

In der Ratssitzung stellte Ingenieur Max Wunderle zunächst die drei Varianten vor. Das wäre einmal der Neubau einer eigenen Anlage als Belebungsanlage. Die Kosten hierfür lägen bei rund sieben Millionen Euro, die jährlichen Betriebskosten müsste Abtswind alleine bezahlen. Als eine der dabei offenen Fragen bleibe die aufwändige, eigene Entsorgung des Klärschlamms.

Variante zwei wäre ein gemeinsamer Anschluss mit Castell an die Abwasseranlage in Wiesentheid, was auf rund 5,3 Millionen Euro kommen würde. Für diesen Fall müsste ein Rückbau der Abtswinder Anlage erfolgen, man müsste sich in Wiesentheid "einkaufen". Variante drei sieht den Anschluss nach Wiesentheid ohne Beteiligung Castells vor. Dann wären für Abtswind rund 6,5 Millionen Euro fällig.

Generell wies der Fachmann darauf hin, dass die Behörden künftig immer mehr von kleineren Anlagen abkommen möchten und größere Einheiten bevorzugen. Wunderle hielt den Zusammenschluss mit Wiesentheid auch aus rechtlicher Seite für am sichersten.

Kontroverse Debatte um Zukunft der Kläranlage

Die Gemeinderäte debattierten in der Folge eifrig. Maximilian Fuchs wollte wissen, warum die Variante einer gemeinsamen Anlage Abtswinds mit Castell nicht weiter verfolgt wurde. Das sei für Castell nachteilig und unwirtschaftlich, antwortete Ingenieur Wunderle. Fuchs befürchtete, dass man bei einem Anschluss nach Wiesentheid "die Zügel aus der Hand" geben würde.

Ratsmitglied Heiko Därr monierte, dass bislang kein Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes nach Abtswind gekommen sei, um die Situation dem Gemeinderat vor Ort zu erläutern. "Das geht gar nicht". Er forderte, dass man die Abtswinder Betriebe stärker in die Pflicht nehmen müsse, was die zu hohen Phosphatwerte betreffe. Sie müssten entsprechend Vorsorge treffen. Dieses Problem müsse man in den Griff bekommen.

In der Sitzung hatte Bürgermeister Schulz auf eine Entscheidung gedrängt. Man schiebe das Thema schon lange vor sich her und könne "nicht ewig damit herum machen." Zumal auch Wiesentheid seit zwei Jahren auf die Entscheidung der Nachbargemeinden warte. Die dortige Kläranlage müsse so oder so erweitert werden. Das könne man erst angehen, wenn klar sei, welchen Weg Abtswind und Castell einschlügen.

Als nächstes wird Abtswind seinen Beschluss nun beim Wasserwirtschaftsamt einreichen. Dann bleibt abzuwarten, zu welchem Weg sich Castell entschließt. In der Folge können die Planungen aufgenommen werden.