Seit kurzem darf sich der Markt Abtswind zum illustren Kreis der 100 Genussorte Bayerns zählen. Kein Wunder, schließlich werden in der kleinen Gemeinde Gewürze und Kräuter, Tee, Öle, Wein und vieles mehr hergestellt oder verarbeitet. Um das Sortiment, die Betriebe und Selbstvermarkter vorzustellen, lädt die Gemeinde am kommenden Sonntag, 31. Juli, ab 11 Uhr erstmals zu einem Fest ein.

An diesem Tag können die Besucherinnen und Besucher Abtswind "mit allen Sinnen genießen", wie es in der Ankündigung heißt. Eigens dazu sind im Ortskern entlang der Hauptstraße zehn Genuss-Stationen, an denen es einiges zu kosten und zu sehen gibt. Ergänzt wird das Sortiment durch die elfte Station, die im Weingut Behringer sein wird. Vor den Toren der Gemeinde wird dort auf der Terrasse des Weinguts nicht nur Wein angeboten.

Wir wollen zeigen, was Abtswind alles kann und was alles aus Abtswind kommt. Jürgen Schulz, Bürgermeister

Was hinter dem Genuss-Fest steckt, erläutert Bürgermeister Jürgen Schulz: "Wir wollen zeigen, was Abtswind alles kann und was alles aus Abtswind kommt. Wie genussvoll der Ort ist." Bereits im Vorjahr wollten Gemeinde und Betriebe das Fest angehen, in Verbindung mit "50 Jahre Weinlehrpfad". Am Pfad entlang der Weinberge sollten die Stände aufgestellt werden. Die Corona-Vorgaben machten dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Mit der Beschränkung von maximal 200 Besuchern wollten die Abtswinder nicht feiern.

Diesmal war ab dem Frühjahr klar, dass es auch im größeren Rahmen möglich sein wird. Also visierten Gemeinde und Betriebe das letzte Juli-Wochenende an, um es an das Brunnenfest der Feuerwehr mit anzuhängen. Als Platz für die Genuss-Stationen wählten die Organisatoren die Hauptstraße in der Ortsmitte.

Das Ganze wird mit verschiedenen Ausstellungen rund um den Marktplatz, mit Führungen und sogar Musik garniert. Ernst Tallner wird mit seiner "Quetschn", also seinem Akkordeon, durch den Ort ziehen und für Stimmung sorgen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Am Nachmittag, ab 15 Uhr, spielt das Pop-Trio "Karo" am Marktplatz. Beginn ist am Sonntag um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück am Marktplatz. Gleichzeitig öffnen auch die teilnehmenden Höfe.

Die elf Stationen im Einzelnen sind: Das Weingut Behringer, das mit Spezialitäten wie Ziegenfrischkäse, Rosengelee oder Bockshornkleekäse aufwartet; die Vinothek Böcher mit Wein und Käse; im Hof der Familie Huscher sind alte und neue Landmaschinen ausgestellt; die Ölmühle Schwanfelder zeigt ihr Sortiment und bietet Snacks.

Für Eis und Spiele sorgt der FCN-Fanclub; der Winzerhof Krauß hat Weinproben mit Schokolade und Brotzeit; die Schwimmbad-Initiative IAS bietet mit Winzer Oliver Senft Wein, Weincocktails und Flammkuchen. Einiges vorbereitet haben auch die Abtswinder Kräuterfirmen an ihren Ständen.

Bei Ramona's Kräuterhof heißt es "Alles rund um Bienen und Streuobst", Vorträge finden dort jeweils um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr statt. Der Kindergarten hält Waffeln und Leckeres aus Streuobst bereit. Zudem sorgt die Feuerwehr für Essen und Getränke.

Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet Kirchenführungen (13/15/17 Uhr) und hat Kaffee und Kuchen. Altbürgermeister Klaus Lenz führt Interessierte durch die Grabengärten. Der Grüngürtel am Ortseingang wird um 14 und um 17 Uhr vorgestellt.

Bereits am Abend vorher, am Samstag, 30. Juli, hält der Feuerwehrverein sein Brunnenfest. Los geht es am Marktplatz ab 17 Uhr.