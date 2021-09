Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Abteikonzert mit den Windsbacher Knaben

Am Samstag, 2. Oktober, singt der Windsbacher Knabenchor in der Abteikirche Münsterschwarzach. Unter der Leitung von Martin Lehmann werden sie um 16 Uhr in der Abteikirche Münsterschwarzach geistliche A-cappella-Chormusik aus fünf Jahrhunderten darbieten. Zudem wird Kyrill Zeiher an der Orgel spielen, heißt es in der Ankündigung der Abtei Münsterschwarzach. Kartenreservierung über Pater Dominikus Trautner, Tel.: (09324) 20430 oder -20699. Es gilt die 3G-Regel, während des Konzertes besteht Maskenpflicht.