Wiesentheid vor 38 Minuten

Abtauchen in die Geschichte mit Guido Knopp in Wiesentheid

In 2022 stellt die Sparkasse Mainfranken Würzburg ihre regionalen Kundenveranstaltungen unter das Motto des 200-jährigen Sparkassenjubiläums. Den Anfang machte der Landkreis Kitzingen: Gemeinsam mit dem Historiker Guido Knopp blickten gut 200 Kundinnen und Kunden auf "200 Jahre deutsche Geschichte" zurück. Knopp verknüpfte seine persönlichen Verbindungen in die Region auch mit Informationen zur Geschichte Mainfrankens, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstitutes. Nach eigener Auskunft war Knopp in jungen Jahren einige Zeit als Aushilfslehrer für Geschichte am Kitzinger Gymnasium tätig. Das Bild zeigt (von links) Sparkassen-Vorstandsmitglieder Jürgen Wagenländer und Jens Rauch, Landrätin Tamara Bischof (derzeitige Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Mainfranken Würzburg), Guido Knopp, Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Bernd Fröhlich sowie Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr.