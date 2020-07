Abt-Egbert-Preis verliehen

Prior Pascal Herold hat den Abt-Egbert-Preis der Abtei Münsterschwarzach in diesem Jahr an die Gruppe zur Vorbereitung der Gottesdienste verliehen. Dazu gehören Paulina Issig, Sophia Kinzinger, Jannika Lechner, Elias Oppermann, Maja Oppermann, Alena Schmidt und Benedikt Wintzheimer. Alle Schüler in dieser ökumenisch ausgerichteten Gruppe hätten sich sowohl am religiösen als auch am sozialen Leben des Egbert-Gymnasiums engagiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schüler haben die Gestaltung von Schulgottesdiensten seit 2013 unterstützt und neue Impulse gesetzt, zum Beispiel durch vorausschauende Planung der Gottesdienste für ein ganzes Schuljahr. Außerdem schrieben und hielten die Schüler selbst Fürbitten oder Predigten – unter anderen auch mal als Poetry Slam – oder suchten neue Lieder aus. Sie halfen unter anderem bei der Gestaltung von Besinnungstagen und „Praydays“, bei der Firmvorbereitung oder bei der Mitgründung eines Schülerbibelkreises.

Außerdem verstärkten sie die Schulband, spielten im Orchester und anderen musikalischen Projektgruppen, etwa am Weihnachtskonzert und auf der Krankenstation bei den alten Mönchen, sangen im Chor, engagierten sich bei Musicals, in der Bigband, waren Tutoren und Schülerlotsen, Stufensprecher und Schulsanitäter, waren aktiv in der Afrika-Gruppe, schrieben für die Schülerzeitung PEER und später die Abizeitung, haben verschiedene Preise gewonnen und sich im Vereinssport engagiert, so die Meldung abschließend.